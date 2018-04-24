محمد بن سلمان يعتمد "برنامج التخصيص"

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اعتمد خطة تنفيذ "برنامج التخصيص" أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030".

وذكرت الوكالة أن البرنامج يسعى لزيادة فرص العمل للقوى العاملة الوطنية واستقطاب أحدث التقنيات والابتكارات بإشراك منشآت مؤهلة في تقديم هذه الخدمات، على أن يراعي "مصالح كافة المستفيدين ويرفع عدالة التعاملات مع القطاع الخاص".

وأشارت إلى أن برنامج التخصيص يفرض رقابة أكبر على مقدمي الخدمات، لكنه يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40% إلى 65% بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية.

المصدر: واس