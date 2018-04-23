قطر تعلن إطلاق خط ملاحي جديد مع العراق اعتبارا من مايو

أعلنت وزارة المواصلات القطرية، اليوم الاثنين، إطلاق خط ملاحي جديد بين قطر والعراق اعتبارا من مطلع مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الاتفاق على إطلاق المشروع جرى خلال لقاء عقد اليوم في الدوحة بين جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات القطري، وكاظم فنجان الحمامي، وزير النقل في "جمهورية العراق الشقيق".

وقالت الوزارة القطرية في بيانها: "تم خلال الاجتماع الإعلان عن فتح خط ملاحي جديد إلى ميناء أم قصر بالعراق وستصل أول سفينة في الأول من مايو المقبل".

كما جرى خلال الاجتماع، حسب البيان، "بحث أوجه التعاون في مجالات النقل البحري والموانئ والطيران والسبل الكفيلة بتعزيزها، فضلا عن بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

ويأتي إطلاق هذا المشروع في ظل مساعي الحكومة القطرية لتوسيع اتصالاتها مع الدول العربية على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، ما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة.

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة والتحول عن محيطها العربي باتجاه إيران، لكن قطر نفت بشدة الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: وزارة المواصلات والاتصالات القطرية + وكالات

رفعت سليمان