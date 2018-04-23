دبي تجذب السياح عبر مزايا جديدة

تسعى دبي، وهي رابع أكثر مدينة يقصدها الزوار حول العالم، إلى جذب 20 مليون سائح أجنبي بحلول 2020، وذلك من خلال إطلاق تسهيلات وتنويع قاعدة الدول المصدرة للسياح إليها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي عصام كاظم: "إن دبي في الطريق الصحيح لاستقبال 20 مليون زائر في عام 2020، مع الخطط التي ترمي إلى زيادة معدلات التدفق السياحي من الأسواق الناشئة، والحفاظ على النمو المتواصل، والتركيز في الوقت ذاته على الأسواق الأكبر من حيث أعداد الزوار".

وأشار، بحسب ما نقله موقع "الإمارات اليوم"، إلى أن دبي استقبلت 3.05 ملايين زائر دولي خلال يناير وفبراير 2018، في حين وصل عدد الزوار خلال عام 2017 إلى 15.79 مليون زائر، بنسبة نمو تبلغ 6.2%.

ولفت كاظم إلى أن الأسواق السياحية الكبرى المصدرة للزوار تشهد تغييرات مستمرة، وبالتالي فإن دائرة السياحة والتسويق التجاري تسعى بشكل دائم إلى إيجاد حلول تسهل معدلات التدفق السياحي منها، وتنويع قاعدة هذه الأسواق، من خلال استهدافها بحملات ترويجية، أو عروض مخصصة لها، بالتعاون مع شركائها.

ولتعزيز هذا القطاع المهم في الاقتصاد اتخذت حكومة دبي خطوات، حيث أعلنت الأسبوع الماضي عن تأشيرات خاصة لمسافري الترانزيت، حتى يتسنى لهم مغادرة مطارات دبي وزيارة المدينة.

وخلال الأيام القادمة، ستفعل بطاقة "دبي باس"، التي تتيح إمكانية الدخول إلى أهم المعالم السياحية في دبي بأسعار تنافسية ومخفضة.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي