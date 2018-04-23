مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار في قطاع الطاقة

قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تستهدف جذب استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة خلال السنة المالية المقبلة 2018-2019، التي تبدأ في الأول من يوليو.

وأضاف الوزير أن الاستثمارات الأجنبية بالقطاع في السنة المالية الحالية ستبلغ نحو عشرة مليارات دولار، بزيادة ملياري دولار عن السنة السابقة.

وعزا الملا ارتفاع الاستثمارات في السنة الحالية إلى "توجه الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الاستثمارات في المشروعات الكبرى لتنمية موارد الغاز وإنتاجها في البحر المتوسط".

وتعكف مصر على زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل، وحصتها في حقل ظُهر العملاق، الذي تديره شركة "إيني" الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.

ويضم حقل ظُهر، الذي اكتشفته "إيني" عام 2015 احتياطيات تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وسيساعد مصر على تجاوز النقص الحاد في إمدادات الطاقة، ويوفر على البلاد مليارات الدولارات من العملة الصعبة، التي كانت ستنفقها على الاستيراد.

وفتح اكتشاف إيني لحقل ظُهر المجال أمام طرح مزايدات جديدة للتنقيب عن موارد الطاقة، في إطار سعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي