نوفاك: لا أعتقد أن أسعار النفط مرتفعة على نحو مصطنع

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا يعتقد أن أسعار النفط الحالية مرتفعة على نحو مصطنع، وذلك ردا على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مستوى الأسعار.

وانتقد ترامب في وقت سابق مستوى أسعار النفط الحالي، قائلا: "إن الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع"، متهما "أوبك" بالوقوف وراء ذلك.

وكتب ترامب على "توتير": "يبدو أن أوبك تعيد الكرة. مع احتياطيات النفط القياسية في كل مكان، بما في ذلك في السفن المحملة بالبحر، أسعار النفط بشكل مصطنع مرتفعة جدا، وهذا ليس جيدا ولن يكون مقبولا".

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

واللافت في المسألة أن أسعار النفط المرتفعة تخدم الولايات المتحدة، كونها دولة منتجة ومصدرة للخام، لكن ليس اليوم، حيث تراجعت أسعار النفط في الأسواق بعد تغريدة ترامب.

وانخفضت عقود مزيج "برنت" العالمي بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينيتش بنسبة 1.17% إلى 72.92 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.94% إلى 67.65 دولار للبرميل.

وتتعاون مجموعة دول من داخل منظمة "أوبك" وخارجها في سوق النفط، إذ تقوم هذه الدول بتقليص إنتاجها بواقع 1.8 مليون برميل من النفط، في خطوة تهدف لامتصاص تخمة المعروض وخفض كميات النفط المخزنة لدعم أسعار النفط.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد اعتبرت أن "أوبك" وحلفاءها أتموا مهمتهم في خفض مخزون النفط إلى المستوى المستهدف، ما ينذر بأن تواجه الأسواق شحا في المعروض إذا ظل الإنتاج مقيدا.

وتوقعت الوكالة، التي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، في تقريرها الشهري والذي نشرته الأسبوع الماضي، أن تنخفض مخزونات النفط في الدول المستهلكة في مايو القادم إلى متوسط خمس سنوات، وهو ما تسعى إليه الدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي