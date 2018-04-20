مصر تبدأ العمل في مشروع "9 ب" في البحر المتوسط

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، على هامش مؤتمر دول حوض البحر المتوسط "موك 2018"، بمسؤولي شركتي شل وأديسون العالميتين.

وبحث وزير البترول، مع المهندس سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، والمهندس جاسر حنطر رئيس شركة شل مصر، برنامج العمل الجاري تنفيذه لمشروع تنمية المرحلة "9 ب" بالبحر المتوسط من خلال شركة رشيد للبترول، حيث وصل لموقع المشروع في الأسبوع الماضي الحفار NGT1 من خليج المكسيك.

وبدأ الحفر وفقا للبرنامج الموضوع الذي يشمل حفر 10 آبار باستثمارات أكثر من 800 مليون دولار، ومن المخطط بدء باكورة الإنتاج بـ3 آبار خلال العام المالي المقبل.

وأشار "الملا"، أنه تم خلال اللقاء بحث برنامج استثمارات شركة شل في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط والصحراء الغربية، وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

وأكد المهندس سامي إسكندر نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية، التزام شل في تعزيز استثماراتها في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، مشيدا بالتعاون الإيجابي مع قطاع البترول طوال فترة عملها في مصر التي تمتد لقرن من الزمان.

كما بحث "الملا"، مع نيكولا مونتي الرئيس التنفيذي لشركة أديسون، ونيكولاس كاتشروف المدير العام لاديسون في مصر، موقف العمل بمناطق امتيازها "شمال ثقة وشمال بورفؤاد وشمال شرق حابى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط"، موضحا أنه تم الانتهاء من عمليات البحث السيزمي والتفسيرات الجيولوجية، وحاليا في مرحلة تقييم المعلومات والدراسات الجيولوجية، تمهيدا لحفر البئر الأولى في منطقة شمال ثقة المجاورة لحقل ظهر، والتي أوضحت التراكيب الجيولوجية أن هناك احتمالات غازية جيدة بالمنطقة.

المصدر: وكالات