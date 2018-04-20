السودان يوقع اتفاقية لإنشاء أول محطة لإنتاج الطاقة من الرياح

أبرم السودان أمس الخميس اتفاقية لإنشاء أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بسعة 1400 ميغاواط، ستبدأ بإنتاج 200 ميغاواط في المرحلة الأولى.

ووقعت الاتفاقية، بحسب ما نقلته وسائل إعلام سودانية، بين وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية وشركتي "أفريقيا للطاقات المتجددة" و"فيستس" الدنماركية.

وقال المدير العام لشركة الكهرباء التابعة للوزارة، صالح علي عبد الله، إن "المحطة ستبدأ بإنتاج 200 ميغاواط، وسيبلغ إنتاجها 1400 ميغاواط في غضون 7 سنوات".

وأضاف: "تنص الاتفاقية كذلك على تدريب مهندسين سودانيين في مجال تشغيل الشبكة بالدنمارك، إلى جانب العاملين في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة"، مشيرا إلى إمكانية إنتاج السودان "25 ألف ميغاواط من كهرباء الرياح".

يشار إلى أن السودان يشهد طلبا متزايدا على الطاقة الكهربائية، وسط بطء في عمليات بناء محطات جديدة، في بلد يبلغ إنتاجه المحلي من لطاقة الكهربائية 3300 ميغاواط.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي