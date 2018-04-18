ليموزين بوتين الجديد قيد اختبارات الأمان

كشف وزير الاقتصاد والتجارة الروسي دينيس مانتوروف اليوم الأربعاء عن بعض تفاصيل مشروع "كورتيج" لتصنيع السيارات المخصصة لكبار شخصيات الدولة وعلى رأسهم الرئيس الروسي.

وقال الوزير، حسب صحيفة "إيزفيستيا"، إن سيارة الرئاسة التي ستقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجحت في اختبار الاصطدام، مشيرا إلى أن نموذجها سيعرض قريبا للعموم.

ويتضمن مشروع "كورتيج" إطلاق عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات ليموزين وسيدان وميني فان لكبار المسؤولين في روسيا، ويقوم "معهد بحوث السيارات والمحركات" الروسي بتنفيذ المشروع.

ومن المقرر أن تكون بعض سيارات الليموزين جاهزة بحلول شهر مايو من هذا العام، وذلك قبل مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا بعد فوزه مؤخرا في الانتخابات، فيما سيتم تسليم باقي السيارات لأعضاء الحكومة الروسية نهاية العام الجاري أو مطلع العام القادم.

وخصصت الحكومة الروسية لمشروع "كورتيج" نحو 12.4 مليار روبل (حوالي 202 مليون دولار)، إذ تتراوح كلفة السيارة الواحدة بين 6 و7 ملايين روبل (نحو 114 ألف دولار).

المصدر: "لينتا. رو"

فريد غايرلي