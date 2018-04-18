مصر تقضي على سوق القمح السوداء

حددت الحكومة المصرية سعر شراء القمح المحلي بسعر شراء القمح المستورد، لضمان عدم وجود سوق موازية، ووقف أي تلاعب بهذه المادة والذي يؤدي إلى زيادة الكلفة على الدولة.

وأعلنت الحكومة أنها ستستورد 7 ملايين طن قمح خلال العام المالي المقبل 2018 – 2019، وقالت وزارة المالية المصرية أمس الثلاثاء، إنه جرى إعداد مشروع الموازنة بافتراض شراء 7 ملايين طن من القمح المستورد بـ184 دولارا للطن، تصل إلى 220 دولارا بعد تكاليف النقل والتعبئة.

وافقت الحكومة المصرية مؤخرا على شراء القمح من الفلاحين بأسعار تصل إلى 34.1 دولار للإردب وهو مكيال مستخدم في مصر ويساوي نحو 150 كيلوغراما، أي حوالي 220 دولارا للطن.

يشار إلى أن مصر تستهلك سنويا ما بين 14.5 إلى 15 مليون طن من القمح ما بين مستورد ومحلي، وفقا للبيانات رسمية.

وتستهدف القاهرة شراء 4 ملايين طن من القمح من المزارعين المحليين، خلال موسم الحصاد الذي انطلق أواسط الشهر الجاري.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي