النفط يصعد بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية، واستمرار مخاطر تعطل بعض الإمدادات.

وسجل خام القياس العالمي مزيج "برنت" 72.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:39 بتوقيت غرينيتش، بارتفاع نسبته 0.8% مقارنة مع الإغلاق السابق، فيما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي في العقود الآجلة بنسبة 0.9% إلى 67.11 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 428 مليون برميل، وفقا لتقرير أسبوعي أصدره معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الأسبوعية الرسمية للمخزونات في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

كما تلقت أسواق النفط دعما بشكل عام وسط شعور بوجود مخاطر مرتفعة لتعطل الإمدادات، بما في ذلك احتمال تمدد الصراع في الشرق الأوسط، وتجدد العقوبات الأمريكية على إيران، وانخفاض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي