صعود النفط وسط مخاوف تعطل الإمدادات  

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن تواجه الأسواق شحا في معروض الخام، واحتمال تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

وفي الساعة 06:46 بتوقيت غرينيتش بلغت عقود خام "برنت" مستوى 71.75 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 0.5% عن الإغلاق السابق، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.5% أيضا إلى 66.58 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن أسواق النفط تتلقى دعما من الشعور بوجود مخاطر كبيرة لحدوث تعطيلات في الإمداد مثل احتدام الوضع في الشرق الأوسط، وتجدد العقوبات الأمريكية على إيران، وانخفاض الإنتاج بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت الأسبوع الماضي من أن الأسواق ستواجه شحا في المعروض إذا ظل الإنتاج مقيدا، في إشارة إلى اتفاق "أوبك +"، الذي تقوده روسيا والسعودية والقاضي بخفض الدول المشاركة لإنتاج النفطي بواقع 1.8 مليون برميل يوميا.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي