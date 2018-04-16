لماذا اصطحب السيسي وزير الإسكان إلى القمة العربية؟ 

أثار اصطحاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير الإسكان مصطفى مدبولي إلى القمة العربية الـ29 التي انعقدت أمس في السعودية، اهتمام وسائل الإعلام المصرية.

وتوقعت وسائل الإعلام أن يكون وراء ذلك مشاريع هامة في البنية التحتية تناقش وراء كواليس القمة.

وعلق على ذلك المذيع ومقدم البرامج المصري عمرو أديب، قائلا: "هناك تفسيران .. الأول أن الرئيس ممكن أن يصطحب معه مدبولي لأن ممكن يبقى فيه مناقشات لمشاريع تنموية أو يكون فيه شيء هام له علاقة بالتعمير".

ومن مشاريع البنية التحتية الكبيرة التي تتحدث عنها وسائل الإعلام، مشروع "قناة سلوى"، الذي يهدف لشق قناة بحرية ضخمة بين قطر والسعودية لفصل قطر عن شبه الجزيرة العربية وجعلها جزيرة.

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ووفقا لمعلومات نشرتها وسائل إعلام سعودية، فمن المقرر أن يمول مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، وأن تتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام شق القناة المائية.

لكن الإعلامي المصري عمرو أديب ذهب في تفسيراته إلى أبعد من ذلك، وقال إن مدبولي في قوام الوفد المصري، وجلوسه إلى جانب وزير الخارجية المصري سامح شكري أثناء كلمة السيسي، يشير إلى أنه مرشح لمنصب كبير قريبا.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي