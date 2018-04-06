تهديدات ترامب تهوي بأسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن أثار تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الصين المخاوف من نشوب حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال ترامب أمس الخميس إنه أمر مسؤولي التجارة في الولايات المتحدة بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة 100 مليار دولار على الواردات من الصين في تصعيد للتوتر مع بكين.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، انخفضت عقود مزيج برنت العالمي بنسبة 0.66% إلى 67.88 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.65% إلى 63.13 دولار للبرميل.

وفي الوقت الذي ينتاب فيه القلق أسواق النفط بفعل الحرب التجارية، التي تشتعل بين الولايات المتحدة والصين، فإن المراقبين لا يتوقعون أن تنخفض أسعار النفط بشكل كبير في ظل بيانات أمريكية أظهرت تراجعا في مخزونات الخام.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط انخفضت 4.6 مليون برميل الأسبوع الماضي بالمقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 246 ألف برميل.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي