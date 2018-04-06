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فرنسا تقدم قروضا ومنحا بالملايين لدعم لبنان

مال وأعمال

فرنسا تقدم قروضا ومنحا بالملايين لدعم لبنان
Reuters
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ورئيس الوزراء الفرنسي سعد الحريري
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قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الجمعة، إن بلاده ستقدم منحا وقروضا بقيمة 550 مليون يورو (672.10 مليون دولار) إلى لبنان لدعم اقتصاده.

وأوضح لو دريان خلال افتتاح مؤتمر يهدف إلى جمع تمويلات للاقتصاد اللبناني: "فرنسا ستعلن عن مسعى كبير لتقديم 400 مليون يورو على شكل قروض ميسرة، و150 مليون يورو على هيئة منح، بما يتلاءم مع ما تتطلع إليه في لبنان".

وتستضيف العاصمة الفرنسية اليوم الجمعة، المؤتمر الاقتصادي الدولي لدعم التنمية في لبنان عبر الإصلاحات "سيدر"، الذي ستشارك فيه 51 دولة ومنظمة دولية، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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