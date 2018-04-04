اليابان تحتج على مشاريع طاقة في جزر الكوريل

أعربت وزارة الخارجبة اليابانية اليوم الأربعاء، عن احتجاجها على خطط روسيا والولايات المتحدة المشتركة لبناء محطات للطاقة في جزيرة شيتوكان "المتنازع عليها".

وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو: "هذه الخطط تتناقض تماما مع موقف اليابان"، مبديا أسفه الشديد لمشاركة دولة ثالثة، وهي الولايات المتحدة، في النشاط الاقتصادي في الجزر الأربع (الجزء الجنوبي من جزر الكوريل)".

وكان محافظ إقليم ساخالين الروسي قد كشف في مارس الماضي عن خطط لبناء محطتين لتوليد الطاقة تعملان بالديزل في "كوريل الجنوبية"، مبينا أن شركة استثمار أمريكية ستقوم ببناء إحدى المحطتين، الأمر الذي أثار احتجاج الحكومة اليابانية، التي علقت على هذه التصريحات مبدية اعتراضها على قيام الجانب الروسي بجذب مستثمرين من دول أخرى لتنفيذ مشاريع في جزر كوريل الجنوبية.

وتفاوضت موسكو وطوكيو لعقود طويلة في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتوقيع معاهدة سلام بينهما، إلا أن مشكلة جزر الكوريل الجنوبية شكلت العائق الأكبر أمام توقيع هذه المعاهدة.

وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية تم ضم كامل أرخبيل كوريل إلى أراضي الاتحاد السوفييتي السابق، قبل أن تعود اليابان لتطالب بجزر كوناشير، إيتوروب، شيتوكان ومجموعة جزر هامبوماي مدعية أحقيتها بها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد صرحت مرارا وتكرارا بأن هذه الجزر تخضع للسيادة الروسية، مؤكدة أن سيادتها تستند دون أدنى شك إلى قواعد القانون الدولي.

المصدر: "تاس"