مسؤول تركي يكشف عن موعد توريد "أس 400" إلى بلاده

أعلن مستشار الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، أن موسكو وأنقرة قد اتفقتا على بدء توريد منظومة الدفاع الجوي الروسية "أس 400" إلى تركيا في يوليو 2019.

وكتب المسؤول التركي على "تويتر" عقب اجتماع مجلس التعاون الروسي التركي رفيع المستوى في أنقرة، أن الاجتماع تناول سبل التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık. — Ismail Demir (@IsmailDemirSSM) April 3, 2018

وذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أن موسكو ستبذل كل الجهود لإتمام توريد "أس 400" لتركيا قبل 2020، مشيرا إلى أن الجانب التركي طلب الإسراع في التوريد.

يشار إلى أن روسيا وتركيا وقعتا صفقة "أس 400" في ديسمبر الماضي، لتصبح تركيا أول بلد في حلف الأطلسي يقتني "أس 400".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي