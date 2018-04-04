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مسؤول تركي يكشف عن موعد توريد "أس 400" إلى بلاده

مال وأعمال

مسؤول تركي يكشف عن موعد توريد
Sputnik
منظومة "أس 400"
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أعلن مستشار الصناعات الدفاعية التركي إسماعيل دمير، أن موسكو وأنقرة قد اتفقتا على بدء توريد منظومة الدفاع الجوي الروسية "أس 400" إلى تركيا في يوليو 2019.

وكتب المسؤول التركي على "تويتر" عقب اجتماع مجلس التعاون الروسي التركي رفيع المستوى في أنقرة، أن الاجتماع تناول سبل التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

وذكر مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف في وقت سابق، أن موسكو ستبذل كل الجهود لإتمام توريد "أس 400" لتركيا قبل 2020، مشيرا إلى أن الجانب التركي طلب الإسراع في التوريد.

يشار إلى أن روسيا وتركيا وقعتا صفقة "أس 400" في ديسمبر الماضي، لتصبح تركيا أول بلد في حلف الأطلسي يقتني "أس 400".

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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