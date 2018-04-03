"غازبروم" تكشف عن موعد انتهاء مد الأنبوب الأول من "السيل التركي"

أعلن رئيس شركة "غازبروم" ألكسي ميللر اليوم الثلاثاء، أن أعمال مد الأنبوب الأول من مشروع الغاز الاستراتيجي "السيل التركي" سوف تنتهي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر مايو المقبل.

وقال ميللر: "الأعمال تجري وفقا للخطة الموضوعة، ويمكنني القول إنه حتى اليوم مددنا 1047 كم، أي ما يعادل 55% من الطول الكلي للجزء البحري من خط نقل الغاز "السيل التركي".

وباشرت شركة "غازبروم" بأعمال بناء المقطع البحري من المشروع، الذي يتضمن مد أنبوبين للغاز، في 7 مايو الماضي، وسيُخصص أحدهما لنقل الغاز إلى تركيا لتلبية احتياجاتها، والثاني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وتنظر "غازبروم" حاليا في خيارات لمواصلة مد "السيل التركي" إلى بلغاريا وصربيا، أو إلى اليونان وإيطاليا.

المصدر: "نوفوستي"