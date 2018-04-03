موسكو تبحث الرد على رسوم ترامب

تدرس روسيا فرض رسوم جمركية إضافية على بعض البضائع الأمريكية الواردة إلى روسيا، وذلك ردا على رفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والحديد إليها.

وأوضح نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي فيكتور يفتوخوف اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الروسية قد جهزت بالفعل مجموعة من الإجراءات الجوابية، وحددت البضائع المستوردة من الولايات المتحدة، والتي من الممكن أن تفرض عليها رسوم إضافية.

وأكد المسؤول الروسي أنه بعد تطبيق الرسوم الجديدة يمكن إطلاق عملية المفاوضات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى نية موسكو التوجه إلى محكمة منظمة التجارة العالمية لمقاضاة واشنطن، أسوة بالصين التي أعلنت مسبقا عزمها التوجه إلى ذات المحكمة.

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يذكر أن الولايات المتحدة رفعت الرسوم الجمركية على وارداتها من الحديد إلى 25% ومن الألمنيوم إلى 10%، وذلك ابتداء من 23 مارس الفائت. وكان من المفترض أن تلحق هذه الخطوة الخسائر بـ30 دولة، إلا أن بعض الدول مثل كندا، المكسيك، أستراليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي دخلت في مفاوضات مع الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى تأجيل تطبيق هذه الرسوم على بضائعها.

وجاءت كل من روسيا والصين في مقدمة الدول المتأثرة بالإجراءات الأمريكية، الأمر الذي لم يرق لحكومتي البلدين فبدأت روسيا بتجهيز الرد المناسب، فيما فرضت الصين رسوما إضافية على 128 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"