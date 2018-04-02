الإمارات تبحث إمكانية الاستثمار في محطة "بايكونور" الفضائية

تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة إمكانية الاستثمار في تحديث مجمع الإطلاق في محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.

ووفقا لما صرح به مصدر مطلع لوكالة "إنترفاكس" الروسية، فإن الإمارات مهتمة بتطوير مجمع الإطلاق في "بايكونور"، ولكن بشرط أن يقوم الجانب الروسي بتمويل صناعة حاملة صواريخ جديدة لهذا المجمع من غير أموال الميزانية.

وأضاف المصدر أن مفاوضات ثلاثية تجري بين روسيا والإمارات وكازاخستان بخصوص تنفيذ مشروع "بايتريك"، حيث تتمحور المفاوضات حول دور كازاخستان في المشروع.

ومن المقترح أن تشارك كازاخستان بتأمين المواد التقنية لمجمع الإطلاق، وفي البناء وتوريد الطاقة وتأمين مناطق جديدة للأجزاء المتساقطة من الصواريخ المطلقة.

وكانت الإمارات وروسيا وكازاخستان قد وقعت مطلع الشهر الماضي مذكر تفاهم للتعاون في مجالات الفضاء، وإطلاق مشاريع مشتركة خلال الفترة المقبلة.

وتنص الوثيقة على تشكيل فريق عمل مشترك ليجتمع خلال الشهر الجاري في قاعدة "بايكونور"، ويبحث عددا من المبادرات والمشاريع التي يمكن تطبيقها بشكل مشترك خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن فكرة تنفيذ مشروع "بايتريك" للصواريخ الفضائية كانت قد برزت عام 2004 على شكل مشروع مشترك روسي كازاخستاني لإنشاء هيكل تنظيمي وتقني لإطلاق المركبات الفضائية من مركز بايكونور الفضائي بواسطة الصواريخ الحاملة الصديقة للبيئة بدلا من استخدام صواريخ بروتون العاملة بالوقود السام.

المصدر: "إنترفاكس"