مصر تتجه لأسواق الدين مجددا

تتجه مصر مجددا إلى أسواق الدين لتمويل عجز الموازنة، ويطرح البنك المركزي المصري اليوم الاثنين سندات حكومية بقيمة 3 مليارات جنيه (نحو 170 مليون دولار).

ويطرح المركزي المصري السندات نيابة عن وزارة المالية المصرية، وتبلغ قيمة الطرح الأول 1.25 مليار جنيه وهي لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.75 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة للعام المالي الجاري قرابة 240 مليار جنيه (نحو 13.60 مليار دولار)، ويمول عن طريق أدوات الدين الحكومية والمنح والقروض الدولية.

ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018، بحسب بيانات كشف عنها المركزي المصري في مطلع شهر فبراير الماضي.

(الدولار = 17.65 جنيه مصري)

المصدر: وكالات

فريد غايرلي