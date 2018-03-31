مصر تنشئ منطقة حرة في نويبع جنوبي سيناء

وافق مجلس الوزراء المصري على إقامة منطقة حرة في مدينة "نويبع" بمحافظة جنوب سيناء بتكلفة 40 مليون جنيه، ما سيوفر 14 ألف فرصة عمل، فضلا عن فرص العمل الجزئي.

وقال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، في مؤتمر صحفي: "حصلنا على الموافقات اللازمة بعد تقديم دراسة الجدوى التي أعدتها الهيئة العامة للاستثمار ووافق عليها جهاز تنمية سيناء"، مشيرا إلى أن المنطقة ستحقق عائدا استثماريا يقدر بنحو مليار دولار بعد الانتهاء من الإنشاءات وتكلفتها الإجمالية خلال 10 سنوات.

وأضاف فودة، أن "البنية الأساسية لإقامة هذه المنطقة موجودة بحيث تتيح العديد من مجالات الاستثمار وإقامة المشروعات وإتاحة الفرص التصديرية إلى جانب الخدمات الملاحية وخدمات بناء وتشغيل وإنتاج مهمات الكهرباء وتصنيع الأثاث الخفيف لخدمة القرى السياحية وتصنيع الأدوية من الأعشاب المتوفرة في هذه المنطقة".

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه يجرى العمل حاليا على تطوير ميناء نويبع بتكلفة 350 مليون جنيه، وأن هذه المشروعات ستحول المنطقة إلى لوجستية لا تعتمد على السياحة وحدها.

وأضاف فودة، أنه يجرى التنسيق والتوافق مع تطوير منطقة العقبة، موضحا أن المنطقة الحرة التي ستقام في نويبع ستخدم مشروع "نيوم" مع السعودية والأردن.

من جانبها، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن "الحكومة وافقت على إنشاء منطقة الحرة بنويبع، تفعيلا لـ "قانون الاستثمار الفصل الرابع المادة 33".

وأضافت أن "الدولة حريصة على إنشاء مناطق للمحافظات التي لديها الأولوية في ضخ الاستثمار وتوفير فرص عمل لا تقتصر على السياحة فقط".

وأوضحت نصر أن المناطق الحرة تمثل 24 % من إجمالي الصادرات، مضيفة أنه بإنشاء المنطقة الحرة في نويبع وقبل ذلك المنطقة الحرة بالمنيا يكون بذلك إجمالي المناطق الحرة 11 منطقة حرة.

ولفتت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى أن "آخر منطقة حرة أنشئت عام 2005".

المصدر: اليوم السابع