المانات والريال لتغطية التبادل التجاري بين أذربيجان وإيران

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة تعزيز التعاون المصرفي بين إيران وأذربيجان أكثر فأكثر معلنا الاستعداد لاستخدام عملتي البلدين الريال والمانات في مبادلاتهما التجارية.

وأعرب روحاني خلال اجتماعه في باكو أمس الأربعاء مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ومسؤولين كبار آخرين عن ارتياحه لما أسفرت عنه مساعي كبار المسؤولين في البلدين عن ثمار متميزة من التعاون المشترك، الذي يخدم شعبي البلدين والمنطقة أيضا.

وقال روحاني إن خط النقل "شمال – جنوب"، الذي يشارك فيه البلدان اليوم لتنفيذ مشروع سكك حديدية سيوفر طريقا سهلا ورخيصا وقصيرا للبلدين ودول المنطقة وحتى آسيا وأوروبا وإفريقيا.

واعتبر روحاني أن إقامة تجارة حرة بين البلدين بأنها خطوة على طريق رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقال إنه بالإمكان أن نبدأ هذا المشروع باعتماد تعرفات تفضيلية لبعض السلع، وهذا من شأنه أن يؤثر على حجم التجارة بين البلدين.

كما أكد الرئيس الإيراني ضرورة تعزيز التعاون المصرفي بين إيران وأذربيجاني، ومشددا على أن تسهيل العلاقات المصرفية هو مفتاح التنمية الشاملة للعلاقات.

وعقب الاجتماع وقعت إيران وأذربيجان 8 وثائق ومذكرات تفاهم للتعاون بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.

المصدر: "فارس"

فريد غايرلي