بكين: من حفر حفرة للصين وقع فيها

أوصت بكين واشنطن بالتخلي عن تنفيذ خطوات قد تلحق الضرر بالعلاقات التجارية الثنائية، في وقت تعتزم فيه الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بـ60 مليار دولار على الواردات الصينية.

وقال قاو فنغ المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية اليوم: "نأمل في أن تمتنع الولايات المتحدة عن القيام بأي أعمال يمكن أن تضر بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وإلا فإن الولايات المتحدة ستقع في الحفرة التي تحفرها للآخرين".

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وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للصحفيين قدرة بلاده على التعامل مع أي شكل من أشكال الحمائية التجارية أو الاستثمارية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن حجم التجارة الصينية مع الولايات المتحدة يقدر بنحو 580 مليار دولار، ما يشكل 14.1% فقط من إجمالي التجارة الخارجية الصينية، كما أن حجم الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة يقدر بنحو 7.8 مليار دولار، ما يشكل 6.5% من إجمالي الاستثمارات الخارجية الصينية غير المالية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي