"لوك أويل" تفوز بعقود نفط وغاز في خليج المكسيك

فازت شركتا "لوك أويل" الروسية و"ديا" الألمانية، المملوكتان من قبل رجل الأعمال الروسي ميخائيل فريدمان، بعقود لاستثمار 4 قطاعات تحتوي على الغاز والنفط في مياه خليج المكسيك.

ونجحت "لوك أويل" بمشاركة شركة "إيني" الإيطالية الفوز بمناقصة لاستثمار القطاع رقم 28 في ولاية كونكاس ديل سوريستي المكسيكية، بعدما تقدمتا بعرض يتضمن مشاركة الدولة المكسيكية في المشروع بـ65%، إضافة لدفع الشركتين مبلغ 59.8 مليون دولار.

وصرح رئيس مجلس إدارة "لوك أويل انترناشيول في المكسيك" بافل سوبرنوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن الشركة الإيطالية ستكون المشغل الفعلي للمشروع، في حين ستقتصر مشاركة "لوك أويل" على التمويل. وتلتزم الشركتان بحفر بئرين، مع إمكانية زيادة عدد الآبار المحفورة بقرار من الشركة الإيطالية.

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بدورها استطاعت شركة "ديا" الألمانية الفوز بمناقصات لـ3 قطاعات بالمشاركة مع شركات عالمية مختلفة. ففي مناقصة القطاعين 16 و17 في ولاية تامبيكو ميسانتلا فيراكوس المكسيكية، فازت "ديا" بمشاركة شركة "CEPSA" الإسبانية، بعرض يتضمن مساهمة الدولة في المشروعين بنسبة 24.23% و35.51% على التوالي.

كذلك كسبت "ديا" مناقصة القطاع رقم 30 في ولاية كونكاس ديل سوريستي المكسيكية بمشاركة شركتي "بريمير أويل" البريطانية و"سابورا" الماليزية، بعرض يتضمن مشاركة الدولة بـ65%، ودفع مبلغ 51.41 مليون دولار.

إلى ذلك، صرح وزير الطاقة المكسيكي "بيدرو خواكين كولدويل"، بأن المناقصات التي تم اجراؤها شملت 35 قطاعا، وبنهايتها تم تحديد الفائزين بـ16 قطاعا.

وأضاف أن بلاده تتنظر من هذه المشاريع استثمارات تفوق 8.6 مليار دولار، مع توقعات بوصول ذروة إنتاج هذه القطاعات بحلول عام 2022 إلى 280 ألف برميل نفط في اليوم، و220 مليون قدم مكعبة من الغاز.

يذكر أن شركات عالمية أخرى استطاعت الفوز بالصفقات الخاصة بالقطاعات الأخرى، وأبرزها: "ريماكس" الأمريكية، "ريبسول" الإسبانية و"سيتلا" المكسيكية.

المصدر: "نوفوستي"