مجلس الشعب السوري يصدق على عقد فوسفات الشرقية مع شركة روسية  

صدق مجلس الشعب السوري على عقد موقع بين المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية وشركة "ستروي ترانس غاز" الروسية بخصوص استثمار واستخراج خامات الفوسفات من مناجم الشرقية في تدمر.

وبموجب الاتفاق المبرم سيتم تقاسم الإنتاج بين الطرفين، بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للجيولوجيا نسبة 30% من كمية الإنتاج مع دفع قيمة حق الدولة عن كميات الفوسفات المنتجة إضافة لتحمل نفقات أخرى بحدود 2%.

وتبلغ مدة العقد 50 عاما وبإنتاج سنوي قدره 2.2 مليون طن من قطاع يبلغ احتياطه الجيولوجي 105 ملايين طن.

إقرأ المزيد

وعن الأسباب الموجبة للمشروع، أوضح وزير النفط السوري، علي غانم، بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع العقد رقم 66 مع الشركة الروسية، التي تملك إمكانية إنتاج واستثمار الفوسفات مقابل إعطاء حصة من الإنتاج.

وأشار الوزير السوري إلى توفر احتياطي كبير جدا من خامات الفوسفات في منطقة مناجم فوسفات الشرقية يبلغ 1.8 مليار طن، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية للشركة العامة للفوسفات والمناجم، بلغت 3.5 ملايين طن سنويا قبل اندلاع الحرب على سوريا.

المصدر: "الوطن"

فريد غايرلي