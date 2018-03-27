مقترح سوري لتنمية التجارة مع روسيا

تقدمت سوريا بمقترح يقضي بإنشاء مركز بحري في شبه جزيرة القرم الروسية لتشجيع التبادل التجاري مع روسيا، حسبما أعلنه الرئيس المشارك في منظمة "روسيا للأعمال" أندريه نازاروف الثلاثاء.

وجاء هذا الاقتراح خلال زيارة قام بها وفد روسي إلى دمشق ضم ممثلين عن جمهورية القرم الروسية وجمعية "روسيا للأعمال" واللجنة المنظمة لمؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي.

وخلال الزيارة التقى الوفد مع رئيس الحكومة السورية ومجموعة من المسؤولين السوريين، حيث اقترح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية فكرة إنشاء مركز النقل، مشيرا إلى أن شبه جزيرة القرم تعتبر أقرب نقطة بحرية روسية إلى سوريا، وأن إنشاء مركز كهذا سيساعد على زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وبين نازاروف أن السفن تنفذ رحلات طويلة بين سوريا وروسيا وعددها غير كاف لتلبية احتياجات التعاون الثنائي، مشيرا إلى أن البضائع التي تنتج في سوريا، ولو بكميات قليلة، أرخص بكثير من من نظيراتها التركية أو الإسرائيلية، وأحيانا أكثر جدوى، وبإمكان روسيا استيراد هذه البضائع من سوريا.

كما ذكر نازاروف أن الجانب السوري أبدى اهتماما بزيادة حجم الواردات من روسيا، لاسيما الأدوية والحبوب الروسية، وذلك في وقت تراجع فيه محصول الحبوب في سوريا بنحو 2.5 مرة إلى 4 ملايين طن من الحبوب كانت تنتجها سوريا سنويا قبل الأزمة.

المصدر: "نوفوستي"