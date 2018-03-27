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محمد بن سلمان: أوبك تتطلع للتعاون مع روسيا حول معروض النفط لـ 10 - 20 سنة
محمد بن سلمان: أوبك تتطلع للتعاون مع روسيا حول معروض النفط لـ 10 - 20 سنة
تاريخ النشر:
27.03.2018
|
13:19 GMT
|
مال وأعمال
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