تعاون نفطي بين "أوبك" وروسيا لـ20 عاما
AFP BANDAR AL-JALOUD Saudi Royal Palace
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كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء عن اتفاق طويل الأجل يجري العمل عليه للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين في سوق النفط العالمية.
وقال الأمير محمد بن سلمان في تصريحات حصرية لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء إن منظمة "أوبك" تسعى للتعاون مع روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم، حول معروض النفط في الأسواق العالمية لمدة من 10 إلى 20 سنة.
وأضاف الأمير محمد بن سلمان: "لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليس على التفاصيل بعد".
وأبرمت دول منتجة من داخل وخارج منظمة "أوبك" بقيادة روسيا والسعودية في نهاية 2016 اتفاقا لفرض قيود على إنتاج النفط بهدف تعزيز الأسعار، وينتهي هذا الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري وتأمل الرياض بتمديد الاتفاق إلى 2019.
المصدر: "روتيرز"
فريد غايرلي
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