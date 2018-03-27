 
مباشر

تعاون نفطي بين "أوبك" وروسيا لـ20 عاما

مال وأعمال

تعاون نفطي بين
AFP BANDAR AL-JALOUD Saudi Royal Palace
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1a5

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء عن اتفاق طويل الأجل يجري العمل عليه للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين في سوق النفط العالمية.

وقال الأمير محمد بن سلمان في تصريحات حصرية لوكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء إن منظمة "أوبك" تسعى للتعاون مع روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم، حول معروض النفط في الأسواق العالمية لمدة من 10 إلى 20 سنة.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: "لدينا اتفاق على الخطوط العريضة، لكن ليس على التفاصيل بعد".

وأبرمت دول منتجة من داخل وخارج منظمة "أوبك" بقيادة روسيا والسعودية في نهاية 2016 اتفاقا لفرض قيود على إنتاج النفط بهدف تعزيز الأسعار، وينتهي هذا الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري وتأمل الرياض بتمديد الاتفاق إلى 2019.

المصدر: "روتيرز"

فريد غايرلي

العناوين

الأكثر قراءة

توتير RTarabic
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة