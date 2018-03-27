"نوفاتيك" الروسية تورد أولى شحنات الغاز المسال إلى الهند

قامت شركة "نوفاتيك" الروسية الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي، بتوريد الشحنة الأولى من الغاز الطبيعي المسال، المعالج في مصنع يامال في أقصى شمال روسيا، إلى الهند، حسبما أعلنته الشركة.

وصرح النائب الأول لرئيس مجلس إدارة "نوفاتيك"، ليف فيودوسيف، قائلا: "توسيع البقعة الجغرافية لتوريداتنا وزيادة تواجدنا في أهم أسواق دول آسيا، يعتبر واحدا من أهم الأولويات المدرجة في استراتيجية تطوير الشركة حتى عام 2030. وإن الدفعة الأولى من الغاز المسال التي قمنا بتوريدها إلى السوق الهندية الواعدة تعتبر خطوة هامة في هذا الإتجاه".

إقرأ المزيد

و"يامال" للغاز الطبيعي المسال هو مشروع مشترك بين ائتلاف شركات، تملك "نوفاتيك" حصة فيه نسبتها 50.1%، فيما تملك شركة "توتال" الفرنسية 20%، في حين تملك مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) حصة 20% أيضا، وصندوق طريق الحرير يمتلك 9.9%.

والمشروع، الذي يقوم على أساس تطوير حقل جنوب تامبي بشبه جزيرة يامال الروسية، يتضمن إنشاء ثلاثة خطوط لتسييل الغاز بطاقة 5.5 مليون طن سنويا لكل منها، وخط إضافي آخر بطاقة مليون طن. وتم إطلاق إنتاج الغاز الطبيعي المسال من أولى الخطوط في نهاية العام الماضي.

المصدر: "نوفوستي"