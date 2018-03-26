52 مليون دولار أضرار حريق المركز التجاري في مدينة كيميروفو الروسية

قدر اتحاد شركات التأمين في روسيا حجم الأضرار من جراء اندلاع حريق في مركز تجاري ترفيهي في مدينة كيميروفو الروسية جنوب غرب سيبيريا بنحو 3 مليارات روبل (حوالي 52 مليون دولار).

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وأوضح الاتحاد أن الرقم هو للأضرار التي لحقت بممتلكات المركز التجاري، وقال في بيان نشره اليوم الاثنين: "تقدر الخسائر الناجمة من حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" بنحو 3 مليارات روبل، وهي أضرار ممتلكات المركز، دون مراعاة الخسائر التي تكبدها مستأجرو المساحات التجارية، والتي تقدر بنحو مليار روبل".

من جهتها، قالت وزارة الطوارئ الروسية إن حصيلة ضحايا حريق مركز "زيمنايا فيشنيا" التجاري بلغت حتى الآن 64 قتيلا.

(الدولار = 57 روبلا بتاريخ 26 مارس)

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي