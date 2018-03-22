بنوك مركزية خليجية ترفع سعر الفائدة على خطى الفيدرالي الأمريكي

قررت البنوك المركزية في الإمارات والبحرين والكويت رفع أسعار الفائدة القياسية بـ 25 نقطة أساس الأربعاء، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة بنفس الهامش.

ورفع المصرف المركزي للإمارات العربية سعر فائدة "الريبو" وسعر فائدة شهادات الإيداع من 1.75 بالمئة إلى 2.0 بالمئة.

فيما قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على الودائع لمدة أسبوع من 1.75 بالمئة إلى 2.00 بالمئة.

ورفع أيضا سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، وسعر الفائدة على الودائع لمدة شهر من 2.40 بالمئة إلى 2.65 بالمئة. وزاد أيضا سعر الفائدة على إقراض البنوك التجارية من 3.50 بالمئة إلى 3.75 بالمئة.

وفي الكويت رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم من 2.75 بالمئة إلى 3.0 بالمئة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل إن قرار رفع سعر الخصم، وهو الأول منذ مارس 2017، "يأتي في إطار الثوابت الراسخة لتوجهات السياسة النقدية للمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجـز وموثوق للمدخرات المحلية التي تشكل بدورها المصدر الأساسي لتلبية الاحتياجات التمويلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني".

وأضاف أن البنك المركزي تحرك أيضا لتحسين "الاتساق بين عناصر منظومة أسعار الفائدة المحلية، وتحديدا بين أسعار الفائدة على أدوات الدين العام وسندات البنك المركزي من جانب وأسعار الفائدة على القروض التجارية من جانب آخر".

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) قرر رفع أسعار الفائدة الأربعاء بمقدار 25 نقطة أساس، متوقعا زيادتين أخريين على الأقل هذا العام، ولمح إلى تنامي الثقة في أن التخفيضات الضريبية والإنفاق الحكومي سيدعمان الاقتصاد والتضخم.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي