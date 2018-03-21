أوكرانيا تطوي صفحة تعاونها مع روسيا

صوتت الحكومة الأوكرانية اليوم الأربعاء على وقف برنامج التعاون الاقتصادي بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني فلاديمير غرويسمان الأربعاء أن هذا القرار اتخذ بالإجماع ومن دون مناقشة.

واتفقت روسيا وأوكرانيا على برنامج التعاون الاقتصادي في 2011 يمتد حتى عام 2020. ويقضي هذا البرنامج بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات بما فيها الاجتماعية والإنسانية والتجارة والنقل والمجالات الأخرى.

وسبق أن ذكر رئيس الوزراء الأوكراني، تعليقا على ضرورة وقف هذا البرنامج، أن الاقتصاد الأوكراني سيوجه إلى دول غير روسيا، مشيرا إلى خطط زيادة الصادرات الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى.

المصدر: تاس

ناتاليا أوسمان