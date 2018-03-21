"غازبروم" تقاضي أوكرانيا على مصادرة أصولها

تعتزم شركة الغاز "غازبروم" التقدم بدعوى قضائية ضد كييف بعد قيام الأخيرة بمصادرة أصول الشركة الروسية في أوكرانيا بذريعة عدم امتثالها لقوانيين مكافحة الاحتكار الأوكرانية.

ورفضت الشركة الروسية في بيان نشرته اليوم الأربعاء الاعتراف بشرعية الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأوكرانية واعتبرتها انتهاكا لحقوقها.

ويأتي ذلك بعدما أعلن وزير العدل الأوكراني بافل بيترينكو أن الحكومة الأوكرانية صادرت جميع أصول "غازبروم" على الأراضي الأوكرانية، والتي تبلغ قيمتها 3.8 مليون دولار.

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وجاءت مصادرة أملاك الشركة الروسية من الحكومة الأوكرانية كشكل من أشكال تسديد الغرامة المفروضة على الشركة الروسية لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، وفقا لمزاعم أوكرانية.

وأضاف بيترينكو، أن لدى وزارته في الوقت الحالي خططا جيدة فيما يتعلق بتنفيذ قرار محكمة تحكيم ستوكهولم، القاضي بإلزام "غازبروم" بدفع 4.673 مليار دولار لشركة "نفطوغاز" الأوكرانية.

المصدر: وكالات روسية

فريد غايرلي