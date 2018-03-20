جنوب إفريقيا تشرع في بيع الفوسفات المغربي في مزاد علني

فعّلت السلطات في جنوب إفريقيا قرارا للمحكمة العليا، بإطلاق مزاد علني لبيع 55 ألف طن من الفوسفات المغربي، حجزت العام الماضي في قضية السفينة "تشري بلوسوم".

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن "قيمة الشحنة حددت بمليون دولار، واستندت السلطات في خطوتها إلى قرار محكمة العدل الأوروبية حول الاتفاق مع المغرب، الذي استثنى الأقاليم الصحراوية من هذا الاتفاق".

وأوقفت السفينة "NM Cherry Blossom"، التي تحمل علم جزيرة مارشال، وهي محملة بشحنة الفوسفات المغربي، في ميناء "بورت إليزابيث" جنوبي إفريقيا في مايو الماضي، بعد أن قضت إحدى محاكم جنوب إفريقيا بضرورة بقاء السفينة في الميناء حتى تحسم القضية، نظرا لكون الشحنة قادمة من الصحراء الغربية.

وأصدرت المحكمة العليا في "بورت إليزابيث" الشهر الماضي، حكما يقضي ببيع الشحنة، وذكر الموقع الإلكتروني لشركة "كلير أسيت" في توضيح: "سيتاح تحليل مختبري مستكمل للعينات هذا الأسبوع لتحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للبضائع".

ونشرت "رويترز" قضية مماثلة العام الماضي، عندما حاولت جبهة "البوليساريو" مصادرة شحنة فوسفات مغربي في بنما، قبل أن تصدر المحكمة العليا هناك قرارها بأن "القضية سياسية، والمحكمة لا يمكنها البت في أمور كهذه احتراما للقانون الدولي".

من جهته، قال مسؤول في جبهة البوليساريو: "سنكون سعداء بأي نتيجة تحصل من البيع"، في حين أكد مسؤول آخر في الجبهة، أن "أي أموال جمعت ستنقل إلى البوليساريو ويمكن أن تستخدم في قضايا مماثلة".

الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، قال في تصريح سابق: إن "خطوة حجز الفوسفات تمثل مناورة جديدة من طرف خصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية"..."هذه المناورة سيكون مصيرها الفشل كما فشلت مناورات سابقة".

ولم يصدر عن السلطات المغربية أي رد أو توضيح بخصوص بيع شحنة الفوسفات المحجوزة في جنوب إفريقيا في المزاد العلني.

المصدر: وكالات