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السعودية تسعى لمضاعفة سوق الرهن العقاري بحلول 2020

مال وأعمال

السعودية تسعى لمضاعفة سوق الرهن العقاري بحلول 2020السعودية تسعى لمضاعفة سوق الرهن العقاري بحلول 2020
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قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الوزارة وضعت هدفا لسوق الرهن العقاري بالوصول إلى قيمة إجمالية 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020 مقارنة مع 290 مليارا حاليا.

وذكر الحقيل خلال مؤتمر للإسكان اليوم الأربعاء، أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي.

وأضاف أن الحكومة تسعى لزيادة نسبة ملكية الأسر للمنازل إلى 70% بحلول 2030، وهو ما سيعني إضافة 1.2 مليون وحدة سكنية.

ودشنت السعودية برنامجا يشمل إجراءات لتحفيز الإقراض العقاري، وتشمل الإجراءات السماح للبنوك بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل.

وتريد الحكومة السعودية زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن رؤية المملكة 2030.

وتقول وزارة الإسكان إن حجم التمويل العقاري في السعودية يبلغ 5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مقارنة مع 69% في الولايات المتحدة و74% في بريطانيا و43% في كندا.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي

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