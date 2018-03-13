مصر تحول "الحلم الكبير" إلى حقيقة

تشهد مصر، اليوم الثلاثاء، افتتاح أول محطة طاقة شمسية من أصل 32 محطة طاقة فردية تعمل بمشروع بنبان، في محافظة أسوان.

تخطط الحكومة لإنشاء أول مدينة شمسية في العالم، ليتحقق الحلم المصري بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

ويقطع مشروع الطاقة الشمسية في مصر مراحل متقدمة، خصوصا مشروع "بنبان" وهو جزء من مشروع "شموس النوبة" الذي سيكون واحدا من أكبر المشروعات في العالم.

ويوفر المشروع ما يعادل نحو 90 في المائة من الطاقة مقارنة بما يوفره السد العالي.

ويمتد المشروع على مساحة 37 كيلومترا مربعا، حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة طاقة شمسية من أصل 32 محطة طاقة فردية.

وسيكون واحدا من بين أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم، ويستهدف توليد 752 ميغاواط من الطاقة الشمسية لإمداد نحو 350 ألف منزل في المنطقة.

ويستهدف مجمع بنبان للطاقة الشمسية الوصول إلى ما بين 1.6 و 2.0 غيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول منتصف عام 2019، مما سيوفر لمصر نموا سريعا للطاقة النظيفة التي تحتاجها للنمو الاقتصادي المستدام.

المصدر: "وكالات"