إعلان من ليبيا يدعم أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء بعدما قالت ليبيا إن تحميلات الخام في ميناء رئيسي توقفت، ما بدد انخفاض الأسعار في وقت سابق بسبب أدلة على الزيادة المستمرة في إنتاج النفط الخام الأمريكي.

وقال موقع إلكتروني ليبي إن جميع التحميلات في ميناء الزاوية لتصدير النفط، والذي يصدر 308 آلاف برميل يوميا من النفط من حقل الشرارة، توقفت بسبب إضراب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى 65.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:17 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.67 دولار، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط 17 سنتا إلى 61.53 دولار للبرميل.

وتراجع الخامان نحو 1% أمس الاثنين، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن الإنتاج من حوض صخري سيبلغ مستوى قياسيا مرتفعا في أبريل المقبل.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري زيادة إنتاج النفط الخام الأمريكي من تكوينات صخرية كبيرة بواقع 131 ألف برميل يوميا في أبريل، بالمقارنة مع الشهر السابق ليصل إلى مستوى قياسي قدره 6.95 مليون برميل يوميا.

من جهتها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة متجاوزا مستوى 11 مليون برميل يوميا في أواخر العام الجاري لتتصدر دول العالم من حيث إنتاج النفط.

المصدر: "رويترز"

فريد غايرلي