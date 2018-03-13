الإمارات تشتري حصة في حقل غاز مصري ضخم

أبرمت شركة "مبادلة للبترول" الإماراتية وشركة "إيني" الإيطالية اتفاقية تشتري بموجبها "مبادلة" حصة نسبتها 10% في امتياز "شروق" البحري في مصر، والذي يضم حقل "ظهر" للغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان قد شهد مع رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جينتلوني توقيع الاتفاقية.

وقع خلدون خليفة المبارك الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب اتفاقية مع كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"@eni الإيطالية تستحوذ بموجبها "مبادلة للبترول" على 10% من حصة "إيني" من امتياز حقل "شروق" البحري للغاز في مصر لتضيف بذلك استثمارًا جديدًا إلى محفظتها العالمية. pic.twitter.com/ZNmQiCGiM7 — Mubadala (@Mubadala) March 12, 2018

وبحسب "إيني" فإن قيمة الصفقة ستبلغ 934 مليون دولار.

وتملك "إيني"، من خلال فرعها "آي إي أو سي" المصري، حصة 60% في هذا الامتياز، وتتولى عملية تشغيل حقل "ظهر"، فيما تملك الشركة البريطانية "بي بي" حصة 10%، والشركة الروسية "روس نفط" 30%.

#Eni signed in #Abudhabi an agreement with #Mubadala, new strong financial partner, that takes 10% of Zohr's super-giant gas field. The agreed consideration is 934 million US$. A further signal about the strength and quality of this world class asset developed by Eni». pic.twitter.com/snxI465lJb — Lapo Pistelli (@lapopistelli) March 11, 2018

وبعد إتمام الصفقة، التي تحتاج لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية، ومن بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية، ستصبح حصة الشركة الإيطالية في امتياز "شروق" 50%.

يشار إلى أن إنتاج الغاز في حقل "ظهر"، الذي يعد أكبر اكتشاف غاز في منطقة البحر المتوسط، بدأ نهاية 2017، وتعول مصر من خلال الاكتشاف على سد احتياجات السوق المحلية من الوقود الأزرق.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي