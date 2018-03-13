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الإمارات تشتري حصة في حقل غاز مصري ضخم

مال وأعمال

الإمارات تشتري حصة في حقل غاز مصري ضخم
Reuters
الإمارات تشتري حصة في حقل "ظهر" المصري
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أبرمت شركة "مبادلة للبترول" الإماراتية وشركة "إيني" الإيطالية اتفاقية تشتري بموجبها "مبادلة" حصة نسبتها 10% في امتياز "شروق" البحري في مصر، والذي يضم حقل "ظهر" للغاز الطبيعي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان قد شهد مع رئيس وزراء جمهورية إيطاليا باولو جينتلوني توقيع الاتفاقية.

وبحسب "إيني" فإن قيمة الصفقة ستبلغ 934 مليون دولار.

وتملك "إيني"، من خلال فرعها "آي إي أو سي" المصري، حصة 60% في هذا الامتياز، وتتولى عملية تشغيل حقل "ظهر"، فيما تملك الشركة البريطانية "بي بي" حصة 10%، والشركة الروسية "روس نفط" 30%.

وبعد إتمام الصفقة، التي تحتاج لاستيفاء بعض المتطلبات القانونية، ومن بينها الحصول على موافقة الجهات الحكومية المصرية، ستصبح حصة الشركة الإيطالية في امتياز "شروق" 50%.

يشار إلى أن إنتاج الغاز في حقل "ظهر"، الذي يعد أكبر اكتشاف غاز في منطقة البحر المتوسط، بدأ نهاية 2017، وتعول مصر من خلال الاكتشاف على سد احتياجات السوق المحلية من الوقود الأزرق.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي

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