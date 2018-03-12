الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا

مدد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إحدى حزم عقوباته ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى، والتي تطال 150 شخصية و38 هيئة اعتبارية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس: "في 12 مارس مدد المجلس لمدة 6 أشهر القيود بسبب إجراءات تهدد وحدة واستقلال أوكرانيا، وتتضمن القيود تجميد أصول ووضع قيود على السفر ضد 150 شخصية و38 هيئة".

وفرضت واشنطن وبروكسل منذ 2014 جملة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية، وعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا.

وفي مارس 2015 ربط قادة الاتحاد الأوروبي مسألة رفع العقوبات عن روسيا، بتنفيذ جميع اتفاقات مينسك للتسوية في أوكرانيا، رغم أن موسكو لا تعد طرفا في الأزمة الأوكرانية.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي