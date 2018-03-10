كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عن حجم واردات البلاد من أكبر 5 دول في العالم خلال عام 2017.

وبلغت القيمة الإجمالية للواردات 24 مليار دولار، بنسبة 63.4% من إجمالي الواردات المصرية خلال العام الماضي، والبالغ حجمها 66 مليار دولار.

إليكم أكبر 5 دول تستورد منها مصر السلع والمنتجات:

الصين

بلغ إجمالي الواردات المصرية من الصين خلال عام 2017، نحو 8 مليارات دولار، وتم استيراد: "آلات وأجهزة كهربائية وآلية، لدائن "بلاستيك"، ومصنوعات من حديد".

ألمانيا

بلغ إجمالي الواردات المصرية من ألمانيا خلال عام 2017 نحو 4.5 مليار دولار، وتم استيراد: "آلات وأجهزة آلية، سيارات وجرارات ودراجات، أجهزة كهربائية، منتجات صيدلة، أجهزة للبصريات والسينما".

السعودية

بلغ إجمالي الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2017 نحو 4 مليارات دولار، وتم استيراد: "وقود وزيوت معدنية، لدائن ومصنوعاتها، منتجات كيماوية عضوية، ورق، آلات وأجهزة كهربائية".

أمريكا

بلغ إجمالي الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2017 نحو 3.8 مليار دولار، وتم استيراد: "وقود وزيوت معدنية، مراجل وأجهزة آلية، مصنوعات من حديد، لحوم وأحشاء، حبوب ونباتات طبية".

روسيا

بلغ إجمالي الواردات المصرية من روسيا خلال عام 2017 نحو 3.5 مليار دولار، وتم استيراد: "حبوب، حديد وصلب، وقود، خشب، فحم، مصنوعات من حديد".

جدير بالذكر، أن الواردات المصرية سواء في جملتها أو لتلك الدول الخمس، تراجعت خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، حيث بلغ إجمالي واردات مصر في عام 2016 نحو 68.1 مليار دولار، منها 24.748 مليار دولار واردات من الخمس دول المذكورة.

المصدر: اليوم السابع

رُبى آغا