استئناف استخراج "الفوسفات" في تونس

أعلن المتحدث باسم شركة "فوسفات قفصة" مراد سليمي، الأربعاء، استئناف إنتاج هذه المادة في تونس بعد توقف استمر شهرا ونصف الشهر إثر تحركات تتعلق بمطالب اجتماعية.

وأكد مراد سليمي استئناف النشاط بنسبة 90%" ليل الثلاثاء، مشيرا إلى استمرار المشاكل في الرديف، إحدى مدن حوض التعدين، لكن من المتوقع حلها قريبا.

وتمكنت شاحنات محملة بالفوسفات من مغادرة منجم أم الخشب في المتلوي (وسط غرب) باتجاه المجمع الكيميائي في قابس (جنوب)، وفقا لوكالة فرانس برس.

وأصيب إنتاج الفوسفات بالشلل منذ نهاية شهر يناير مع اندلاع اضطرابات بعد إعلان نتائج مسابقة التوظيف في "قفصة للفوسفات".

وأعلنت الحكومة التونسية، الأحد، إنها ستحاسب المسؤولين عن العرقلة مهددة بالتدخل من أجل إعادة العمل في هذا القطاع الرئيسي من الاقتصاد الذي تهزه اضطرابات متكررة.

هذا وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن ممثلين عن المتظاهرين قرروا، الثلاثاء، رفع الحصار مع إبقاء تواجدهم أمام مواقع الشركة.

المصدر: أ ف ب

ياسين بوتيتي