مواطن يغلق حقل الشرارة النفطي في ليبيا

أغلق حقل الشرارة النفطي العملاق في ليبيا، عقب قيام أحد المواطنين بسد أحد الصمامات احتجاجا على تلوث لحق بقطعة أرض يملكها بالقرب من خط أنابيب يمر بها.

ويمثل إغلاق "الشرارة"، الذي أكده مهندس بالحقل ومصدر آخر بقطاع النفط الليبي، ضربة قوية للبلاد بعد مرور أكثر من أسبوع على إغلاق حقل "الفيل" النفطي القريب بسبب احتجاج الحراس.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للحقل 340 ألف برميل يوميا، وكان يضخ 308 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وتديره المؤسسة الوطنية للنفط بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية على رأسها "ريبسول" و"توتال".

وقال المواطن حسن محمد الهادي الذي يملك أرضا في منطقة الزنتان غرب البلاد، "أغلقت الخط الذي يمر من خلال أرضي.. الأرض 6 هكتارات أصبحت مكبا للقمامة".

وأضاف، "أغلقنا الخط لذات السبب السنة الماضية.. وبعد تدخل عدد من الوسطاء لإقناعي بإعادة الفتح خلال 20 يوما لتنظيف الأرض، عاد الأمر من جديد".

من جهته، قال مهندس بحقل "الشرارة"، إن "إمدادات الحقل الواقع في جنوب غرب البلاد لا تصل إلى ميناء الزاوية على البحر المتوسط".

المصدر: رويترز