غزة تخفض سعر وقود المركبات

قررت وزارة المالية بقطاع غزة تخفيض ضريبتي المضافة والدخل عن شركات الحافلات العمومية، مراعاة للأوضاع الصعبة التي يعاني منها المكلفين، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح رئيس مجلس الإيرادات الوكيل المساعد عوني الباشا، أنه جرى تخفيض ضريبة القيمة المضافة عن الحافلات العمومية (50 راكبا) من المحاسبة على هامش الربح لتصبح الضريبة السنوية 15 %، بدلا من 22.5 %.

وأشار الباشا في تصريح أورده موقع الوزارة، إلى أن "القرار سيخفف عن أصحاب شركات النقل والحافلات، لاسيما مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة".

وستخفض الهيئة العامة للبترول سعر السولار المورد لغزة سواء عبر كرم أبو سالم أو معبر رفح بقيمة شيكل واحد لكل لتر، فيما سيكون التخفيض لثمن لتر البنزين نصف شيكل.

المصدر: معا