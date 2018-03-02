قصر سعود الفيصل معروض للبيع بسعر خيالي (صور)

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن قصرا مملوكا لوزير الخارجية السعودي الراحل الأمير سعود الفيصل في لوس أنجلوس معروض للبيع بمبلغ 110 ملايين دولار.

ويقع قصر الأمير الراحل في منطقة بيفرلي هيلز الراقية، التي يفضلها الأثرياء ونجوم هوليوود، وعلى مساحة 14 فدانا، ويضم مساحات خارجية ومتنزهات مزينة بالأشجار وملعب تنس ومسبح، بالإضافة إلى ملاحق للضيوف والعاملين.

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وذكرت شركة العقارات، التي عرضت القصر للبيع، أنه ملاذ رائع لأي شخص يرغب في الابتعاد عن الأضواء، وهناك طريق مذهل للسيارات في نهايته يمكن الاستمتاع بمنظر المحيط على طول الطريق إلى جزيرة كاتالينا.

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وقالت الصحيفة الأمريكية أن مالك العقار هو شركة "كانيسا إنفستمنتس"، الكيان التجاري التابع للأمير السعودي الراحل، الذي توفي عام 2015، وزوجته الأميرة جوهرة بنت فيصل، وفقا لسجلات الملكية والإيداعات القانونية.

المصدر: wsj.com

علي جعفر