الكشف عن موعد إتمام صفقة "أس 400" مع السعودية

رجح مساعد الرئيس الروسي روسي إتمام اتفاق تزويد السعودية بصواريخ "أس 400" في النصف الأول من العام الجاري، في ضوء قرب الانتهاء من المفاوضات المتعلقة بهذه الصفقة.

وقال فلاديمير كوجين مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون التقني العسكري في حديث للصحفيين اليوم الجمعة: "النص النهائي للاتفاق لم يجهز بعد، وأرجح إنجازه في النصف الأول من هذا العام".

وكشف كوجين الشهر الماضي لصحيفة "كوميرسانت" عن بعض تفاصيل المفاوضات وقال إن السعودية تصر على إبرام صفقة متكاملة مع الجانب الروسي.

وأشار إلى أن الرياض تطالب بتوريد المنظومة ونقل التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعها بشكل عاجل إلى الجانب السعودي، فيما تتطلع روسيا إلى توريد منظومات جاهزة، على أن يتم نقل التكنولوجيا إلى الجانب السعودي في مراحل متقدمة من التعاون في تشغيل المنظومة وتدريب الكوادر على استخدامها.

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وأوضح كوجين أن ذلك سيعطي الجانب السعودي الفرصة لفهم واختبار المنظومة، كما سيمنح الجهة الروسية تقييم إمكانات الطرف الآخر.

يشار إلى أن روسيا قد زودت الصين بهذه المنظومة، وتعتزم تصدير أربع بطاريات منها إلى تركيا.

المصدر: "إنترفاكس"

فريد غايرلي