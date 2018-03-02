تونس تستثمر 5 مليارات دولار في مشاريع للطاقة

تخطط تونس لاستثمار زهاء خمسة مليارات دولار خلال العامين القادمين في مشاريع للطاقة، منها خط كهربائي يربط شبكة تونس بإيطاليا.

وجاء في بيان حكومي أمس الخميس أوردته "رويترز": "تونس ستستثمر 12 مليار دينار (5 مليارات دولار) في الكهرباء ومشاريع أخرى للطاقة في الفترة بين 2018 و2020".

وقال وزير الطاقة التونسي خالد قدور حسب البيان، إن المشاريع تتضمن مد كابل كهرباء بحري لربط شبكة كهرباء تونس بشبكة الكهرباء في إيطاليا، وأن الخط الذي يمتد 200 كيلومترا سيكلّف 600 مليون يورو.

كما أشار البيان إلى أن تونس ستبني أيضا محطتين لتوليد الكهرباء باستطاعة 450 ميغاواط لكل منهما.

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كما كشف وزير النقل التونسي رضوان عيارة عن عزم بلاه على بناء مطار جديد في محافظة بنزرت قرب العاصمة بكلفة 2.047 مليار دينار (850 مليون دولار) بحلول 2030.

وكانت شركة "تونور" البريطانية قد طرحت في سبتمبر الماضي على تونس مشروعا يتضمن بناء مزرعة شمسية بهدف تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من تونس إلى دول أوروبية.

وتضمن المشروع مد كبل بحري لنقل الطاقة الكهربائية بين تونس وإيطاليا، وتوقعت حينها "تونور" أن تبدأ أعمال بناء محطة الطاقة الشمسية، التي تبلغ استثماراتها نحو 5 مليارات يورو بحلول 2019.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي