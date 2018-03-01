"غازبروم" ترفض قرار محكمة ستوكهولم وتتعهد بالدفاع عن حقوقها

أعربت شركة "غازبروم" عن رفضها قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم في دعوى "نافطوغاز" الأوكرانية بموجب عقد ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا مؤكدة أنها ستدافع عن حقوقها بكل الوسائل القانونية.

وقضت المحكمة بدفع "غازبروم" الروسية مبلغ قدره 4.673 مليار دولار لـ"نافطوغاز" الأوكرانية، بسبب ضخها كميات غاز إلى المستهلكين الأوروبيين عبر منظومة الغاز الأوكرانية بحجم أقل مما كان منصوصا عليه في العقد المبرم بين الشركتين.

وينص الحكم على وجوب سداد "غازبروم" 2.56 مليار دولار لـ"نافطوغاز"، بموجب حكم سابق من المحكمة نفسها يلزم الشركة الأوكرانية بدفع 2 مليار دولار وفوائد تأخير للشركة الروسية لتقاعسها عن سداد قيمة غاز استوردته من "غازبروم".

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واستندت "غازبروم" في دفاعها إلى أن عملاء الشركة في أوروبا خفضوا مشترياتهم من الغاز الروسي ما انعكس سلبا على ترانزيت الغاز عبر أوكرانيا، إلا أن المحكمة رفضت أخذ هذه الحجة في الاعتبار.

لكن المحكمة كانت قد قبلت بحجج "نافطوغاز" في قضية أخرى سبق لـ"غازبروم" وحركتها ضد الشركة الأوكرانية لعدم التزام الأخيرة بشراء الكميات المنصوصة في العقد من الشركة الروسية، وتذرعت "نافطوغاز" آنذاك بأن التدهور في وضع الاقتصاد الأوكراني حال دون الوفاء بالتزاماتها.

وتخوض "غازبروم" منذ منتصف 2014 معركة قضائية مع "نافطوغاز" لتقاعس الأخيرة عن سداد قيمة كميات استوردتها من الغاز الروسي، بسبب خلاف على الأسعار وإخلال الشركة الأوكرانية ببنود عقد الاستيراد.

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي