إنتاج النفط الأمريكي يحطم رقما قياسيا
cont.ws
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxg7
أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حطم رقما قياسيا للإنتاج استمر 47 سنة في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى انخفاض الانتاج بشكل قليل في ديسمبر.
وحسب إدارة معلومات الطاقة فإن إنتاج النفط الأمريكي ازداد إلى 10.057 مليون برميل يوميا في نوفمبر للعام الماضي، وانخفض إلى 9.949 مليون برميل يوميا في ديسمبر.
يشار إلى أن الرقم القياسي السابق للإنتاج هو 10.044 مليون برميل يوميا.
المصدر: "رويترز"
ألكسندر توميلين
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)