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إنتاج النفط الأمريكي يحطم رقما قياسيا

مال وأعمال

إنتاج النفط الأمريكي يحطم رقما قياسيا
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أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام حطم رقما قياسيا للإنتاج استمر 47 سنة في نوفمبر الماضي، مشيرة إلى انخفاض الانتاج بشكل قليل في ديسمبر.

وحسب إدارة معلومات الطاقة فإن إنتاج النفط الأمريكي ازداد إلى 10.057 مليون برميل يوميا في نوفمبر للعام الماضي، وانخفض إلى 9.949 مليون برميل يوميا في ديسمبر.

يشار إلى أن الرقم القياسي السابق للإنتاج هو 10.044 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"

ألكسندر توميلين

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