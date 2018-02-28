موجة صقيع أوروبا ترفع توريدات الغاز الروسية لرقم قياسي

حطمت شركة "غازبورم" أرقامها القياسية لتصدير الغاز إلى أوروبا 6 مرات في الآونة الأخيرة، وسجل آخر رقم قياسي الاثنين حيث بلغت كمية الغاز التي صدرتها إلى القارة 666.8 مليون متر مكعب.

وتعمل محطات التدفئة في أنحاء أوروبا بأقصى طاقاتها في ظل موجة الصقيع التي تضرب القارة الأوروبية منذ أيام ما أدى إلى زيادة الطلب على الوقود الأزرق. وتعد شركة "غازبروم" الروسية أبرز موردي الغاز لأوروبا، حيث تقوم بتزويد الدول الأوروبية بثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وتتصدر ألمانيا قائمة مشتري الغاز الروسي، حيث استوردت في 2016 قرابة 50 مليار متر مكعب من الغاز، تليها في المرتبة الثانية تركيا بمستوردات تبلغ نحو 25 مليار متر مكعب، ومن ثم، تأتي إيطاليا بـ24.7 مليار متر مكعب.

Gazprom Data

يشار إلى أن موجة الصقيع القادمة من سيبيريا والتي ضربت أوروبا خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن وفاة 41 شخصا منذ يوم الجمعة الماضي، معظمهم من المشردين، وترافق ذلك مع انقطاعات في حركة النقل.

وأغلقت العديد من المدارس في المملكة المتحدة وإيرلندا والبرتغال والبوسنة وكوسوفو، إضافة إلى البانيا، حيث عزلت بعض القرى والبلدات بشكل كامل جراء الثلوج.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي