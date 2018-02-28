حقول محافظة "كركوك" العراقية مفتوحة لـ "روس نفط" الروسية  

أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، عدم ممانعة الوزارة في حال رغبة شركة "روس نفط" الروسية توسيع نطاق عملها في جميع حقول محافظة كركوك، وذلك بعد التنسيق والاتفاق مع شركة "بي بي".

وقال اللعيبي خلال لقائه نائب الرئيس والمدير الإقليمي للشركة الروسية، ديديه كاسيميرو، بحسبما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأربعاء: إن "جميع الاتفاقات والعقود في الأراضي العراقية يجب أن تتم عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط وعلى جميع الدول والشركات العالمية أن تحترم ذلك ولا تحيد عنه".

كذلك أشار اللعيبي إلى عدم وجود مانع أمام الشركة الروسية من "توسيع نطاق عملها في جميع حقول محافظة كركوك بعد التنسيق والاتفاق مع شركة (بي بي) البريطانية".

من جهته، أعلن وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الروسية اليوم الأربعاء أن بلاه تسعى لتقديم تسهيلات لعمل الشركات الروسية في العراق، ما سيسهم في نجاحها.

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يشار إلى أن إقليم كردستان العراق كان قد أبرم عقدا مع شركة "روس نفط" في أكتوبر الماضي، وهو أمر اعترضت عليه الحكومة المركزية في بغداد، التي اشترطت الحصول على موافقتها قبل توقيع أي عقد.

ويضاف هذا العقد لعقود أخرى، حيث أبرمت الشركة الروسية في فبراير الماضي عقدا مع أربيل لشراء وبيع النفط خلال الأعوام 2017 و2019.

ووفقا لرئيس الجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان كردستان العراق، عزت صابر، فإن قيمة العقود المبرمة بين "روس نفط" والإقليم تتجاوز الثلاثة مليارات دولار.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي